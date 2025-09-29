Украденные выборы - очередная грязная кампания в Молдове

Молдавская оппозиция готовится вывести сторонников на улицы в знак несогласия с результатами парламентских выборов. Лидером стала правящая партия. Победу ей принесли голоса молдован, проживающих в европейских государствах. Внутри страны первое место у оппозиции. А в России и Приднестровье большинство людей и вовсе не смогли исполнить свой гражданский долг - власти сделали все, чтобы помешать им прийти на участки. Известно о многочисленных нарушениях. Тем не менее, возмущенных голосов на Западе не слышно. Напротив, там рукоплещут далеко не честным стараниям режима Санду обеспечить себе победу. Конкурентов отстраняли, международных наблюдателей не аккредитовывали. Наблюдатели не исключали, что результаты и вовсе могут аннулировать по румынскому сценарию, если цифры кишиневской верхушке не понравятся.

Диктатура Санду стала данностью. Ее партия PAS с трудом, но исхитрилась-таки получить большинство голосов на парламентских выборах. Перевес мизерный - 0,4 %. Но как итог - не менее 55 мандатов в 101-местном парламенте. Что уже позволяет единолично сформировать правительство страны.

Диана Сосоака, депутат Европейского парламента:

"Это серьезное мошенничество. На самом деле реальный опрос показывает, что у ПАС поддержки - процентов 12. Но Европейский союз оказал огромное влияние на эти выборы, точно так же, как ранее он повлиял на референдум и президентские выборы в Молдове, и точно так же, как он повлиял на Румынию в прошлом году".

Сценарий этих парламентских выборов был отработан год назад во время президентских выборов. Внутри страны - первое место у оппозиции, а победу кишиневскому режиму приносят голоса проживающих за рубежом, а именно, в Европе. Данная "демократическая" технология сыграла и на этот раз. Наблюдение там на участках затруднено, а посольства и консульства в принципе режимные объекты, подчиненные правительству. Это самое удобное место для того, чтобы набросать голосов кандидату от власти. Так было, например, в Италии, где избиратели, пришедшие на участок спустя полчаса после старта голосования, обнаружили урны, заполненные бюллетенями.

Алексей Ярошенко, политолог (Россия):

"Молдавская оппозиция оценивает прозрачность крайне негативно, потому что многие не были допущены оппозиционные кандидаты, наблюдатели от оппозиционных партий, многие иностранные наблюдатели. Серьезное ограничение иностранных и международных наблюдателей, в частности, российских, не пустили. Поэтому серьезным образом ставит вопрос о транспарентности выборов в Молдавии".

Кишинев также сделал все, чтобы граждане Молдовы, находящиеся в России, просто не смогли проголосовать. Открыто было всего два участка, оба в Москве. Напечатали лишь 10 тысяч бюллетеней, и это для полумиллиона молдаван. При этом на Западе участков было 300.

Ирина Соколова, политолог:

"Еще за месяц до выборов разные СМИ в Италии опубликовали о готовящихся фальсификациях со стороны правящего режима в Молдове за рубежом. Майя Санду приехала в Италию, чтобы заручиться поддержкой со стороны авторитетов в Италии, где ей создали все возможные условия, в том числе и выступить на Первом канале. Но, несмотря на то, что журналист Первого канала Бруно Веспа подчеркнул, что только 100 тысяч граждан Молдовы имеют право голоса в Италии, из Молдовы в Италию было отправлено 250 тысяч бюллетеней и открыто около 70 участков для голосования".

Да и в самой Молдове на избирательных участках царила неразбериха. Нарушений зафиксировано сотни. Но на это местный ЦИК как-то закрыл глаза, как и на многочисленные видео с "карусельными" автобусами, в которых был инструктаж, за какую партию голосовать.

"Требуется оперативно голосовать за первый номер, сфотографировать бюллетень и быстро возвращаться в транспорт", - говорит человек за кадром видеоролика в интернете.

Проверять не намерены и достоверность другого видео - как подделывают голоса члены избирательной комиссии.

Эти выборы - апофеоз позорища, утверждают наблюдатели. В тех регионах, где у партии Санду не было даже теоретических шансов на победу, власти сделали все возможное, чтобы местные жители не смогли отдать свои голоса. Оттуда, где пытались проголосовать жители Приднестровья, регулярно поступали сообщения о якобы заминированных участках или технических сбоях в системе регистрации. А еще полиция - якобы из-за ремонта - внезапно перекрыла движение на шести мостах через Днестр. Людей просто лишили права голоса.

"Это вообще возмутительно. Даже в прошлом году, когда были выборы, такого не было. Это настоящий запрет. Это некрасиво просто. Все не успеют проголосовать наверняка", - говорит молдованин.

"Я боюсь, что эти бюллетени, что мы, приднестровцы, ставим отдельно на отшибе, сейчас заберутся и уничтожатся, как это обычно делается. Понимаете? Они не дали нам попасть туда на голосование", - предположила избирательница.

Впрочем, режим Санду, заручившись поддержкой Брюсселя, действовал максимально авторитарно задолго до дня голосования. Многие кандидаты были лишены возможности участвовать в выборах: из 33 ранее заявленных партий к участию допущены лишь 25. Также в день выборов стало известно, что накануне МВД Молдовы провело около 600 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции.

Дмитрий Чубашенко, политолог (Молдова):

"Это не выборы. Да, они называются выборами, но на самом деле это никакие не выборы. Это какое-то такое упражнение. Была здесь развернута кампания террора, запугивания, психоза на территории Молдовы. Это очень сильно повлияло на общую атмосферу".

В центре Кишинева - массовый митинг недовольных результатами голосования. Участие в акции принял и бывший президент страны Игорь Додон. Он объявил о массовых фальсификациях и призвал оппозицию к консолидации.

Игорь Додон, экс-президент Молдовы:

"Нельзя считать народ, как они сказали, за быдло. Это не пройдет. Рано радуетесь. Рано радуетесь! Вы не понимаете, куда вылезете. И то, что вы наделали в эти дни и последние недели. Даже если вы будете нас прессовать, открывать уголовные дела, мы это все знаем, мы это проходили, но это вас не спасет. Народ недоволен. Народ вас не боится".