Заготовки из кабачков на зиму: простые рецепты для вкусного разнообразия

Кабачки - это низкокалорийный овощ, который содержат витамины A и C, калий, клетчатку, поддерживающую пищеварение. Это хорошая находка для тех, кто ищет пользу для здоровья и хочет контролировать вес. Летом эти овощи доступны в изобилии, а заготовки из них на зиму позволяют сохранить всю эту пользу в виде ярких закусок, соусов и салатов.

Мы подготовили несколько проверенных идей (от острых закусок до нежных варений), которые хорошо впишутся в зимнее меню.

Рецепт 1: Острые кабачки по-корейски без стерилизации

Кружочки из кабачка

Ингредиенты (на 2-литровые банки):

  • кабачки молодые - 1 кг
  • морковь - 200 г
  • болгарский перец - 100 г
  • острый перец - 1 шт. (по вкусу)
  • чеснок - 3 зубчика
  • растительное масло - 50 мл
  • уксус яблочный - 50 мл
  • сахар - 1 ст. л.
  • соль - 1 ст. л.

Процесс приготовления:

Кабачки нарежьте тонкими брусочками или кружочками (1-2 мм), морковь натрите на специальной терке для корейской моркови, болгарский перец - соломкой, острый перец и чеснок измельчите.

Смешайте все овощи в миске, добавьте соль и сахар, перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы выделился сок.

Разогрейте масло в сковороде, слегка обжарьте чеснок (1 минуту), затем вылейте на овощную смесь вместе с уксусом. Перемешайте.

Разложите по стерилизованным банкам, залейте образовавшимся рассолом и закатайте крышками. Переверните банки и укутайте до остывания.

Рецепт 2: Нежная икра из кабачков с чесноком

Тарелка с овощным пюре на столе

Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):

  • кабачки - 3 кг
  • помидоры - 1 кг
  • морковь - 500 г
  • лук репчатый - 500 г
  • чеснок - 1 головка
  • растительное масло - 200 мл
  • томатная паста - 3 ст. л.
  • сахар - 2 ст. л.
  • соль - 1,5 ст. л.
  • уксус 9 % - 2 ст. л.

Процесс приготовления:

Кабачки очистите, удалите семена (если крупные) и нарежьте кубиками. Морковь натрите, лук и помидоры мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.

В большой кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до золотистости (5 мин), добавьте морковь и тушите 10 минут.

Всыпьте кабачки и помидоры, готовьте на среднем огне 40–50 минут, помешивая, пока масса не превратится в пюре. Добавьте томатную пасту, сахар, соль и чеснок за 10 мин до конца приготовления.

В конце влейте уксус, разложите по горячим стерилизованным банкам и закатайте. Эта кремовая заготовка идеальна для бутербродов или гарнира.

Рецепт 3: Салат "Тещин язык" из кабачков с перцем

Консервированные овощи в банке

Ингредиенты (на 3 литровые банки):

  • кабачки - 2 кг
  • болгарский перец - 500 г
  • морковь - 300 г
  • лук репчатый - 300 г
  • томатный сок или пюре - 500 мл
  • растительное масло - 100 мл
  • уксус 9 % - 50 мл
  • сахар - 100 г
  • соль - 2 ст. л.

Процесс приготовления:

Кабачки нарежьте длинными тонкими полосками (как язык), перец и морковь - соломкой, лук - полукольцами.

В кастрюле смешайте все овощи с солью, сахаром и маслом, залейте томатным соком и тушите 20 минут на слабом огне.

Добавьте уксус, перемешайте и прогрейте еще 5 мин - овощи должны остаться слегка хрустящими.

Горячий салат разложите по банкам, стерилизуйте 10 мин и закатайте.

Рецепт 4: Аджика с кабачками и помидорами

Соус или аджика в тарелке на столе и свежие овощи

Ингредиенты (на 2 пол-литровые банки):

  • кабачки - 1 кг
  • помидоры - 1 кг
  • болгарский перец - 500 г
  • чеснок - 5 головок
  • морковь - 350 г
  • острый перец - 2 шт.
  • растительное масло - 100 мл
  • соль - 1 ст. л.
  • сахар - 1 ст. л.

Процесс приготовления:

Кабачки, помидоры, перец и морковь пропустите через мясорубку, чеснок и острый перец измельчите блендером.

Смешайте все в кастрюле, добавьте масло, соль и сахар, доведите до кипения и варите 30-40 мин на среднем огне, помешивая.

Разлейте по стерилизованным банкам и закатайте сразу. Эта густая паста с остринкой подойдет к мясу или как основа для соусов.

Рецепт 5: Простая заморозка кабачков с чесноком в масле

Кабачки нарезают кружочками на деревянной доске

Ингредиенты (на 1 кг):

  • кабачки - 1 кг
  • чеснок - 3 зубчика
  • растительное масло - 50 мл
  • соль - 1 ч. л.

Процесс приготовления:

Кабачки нарежьте кружочками или кубиками, чеснок пропустите через пресс.

Смешайте с солью и маслом, разложите по пакетам для заморозки порциями.

Заморозьте при -18°C - через 2-3 месяца они сохранят текстуру для супов или жарки. Это быстрый способ без банок, идеальный для занятых хозяек.

Эти заготовки не только разнообразят зимнее меню, но и сохранят летний вкус кабачков в полной мере.

