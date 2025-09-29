Заготовки из кабачков на зиму: простые рецепты для вкусного разнообразия

Кабачки - это низкокалорийный овощ, который содержат витамины A и C, калий, клетчатку, поддерживающую пищеварение. Это хорошая находка для тех, кто ищет пользу для здоровья и хочет контролировать вес. Летом эти овощи доступны в изобилии, а заготовки из них на зиму позволяют сохранить всю эту пользу в виде ярких закусок, соусов и салатов.

Мы подготовили несколько проверенных идей (от острых закусок до нежных варений), которые хорошо впишутся в зимнее меню.

Рецепт 1: Острые кабачки по-корейски без стерилизации

Приготовление кабачков по-корейски news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23487c16-0f28-40aa-aeac-db7fef7338e8/conversions/425cd8d7-a68a-4adc-a049-dd902e2a5274-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23487c16-0f28-40aa-aeac-db7fef7338e8/conversions/425cd8d7-a68a-4adc-a049-dd902e2a5274-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23487c16-0f28-40aa-aeac-db7fef7338e8/conversions/425cd8d7-a68a-4adc-a049-dd902e2a5274-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23487c16-0f28-40aa-aeac-db7fef7338e8/conversions/425cd8d7-a68a-4adc-a049-dd902e2a5274-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ингредиенты (на 2-литровые банки):

кабачки молодые - 1 кг

морковь - 200 г

болгарский перец - 100 г

острый перец - 1 шт. (по вкусу)

чеснок - 3 зубчика

растительное масло - 50 мл

уксус яблочный - 50 мл

сахар - 1 ст. л.

соль - 1 ст. л.

Процесс приготовления:

Кабачки нарежьте тонкими брусочками или кружочками (1-2 мм), морковь натрите на специальной терке для корейской моркови, болгарский перец - соломкой, острый перец и чеснок измельчите.

Смешайте все овощи в миске, добавьте соль и сахар, перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы выделился сок.

Разогрейте масло в сковороде, слегка обжарьте чеснок (1 минуту), затем вылейте на овощную смесь вместе с уксусом. Перемешайте.

Разложите по стерилизованным банкам, залейте образовавшимся рассолом и закатайте крышками. Переверните банки и укутайте до остывания.

Рецепт 2: Нежная икра из кабачков с чесноком

Икра из кабачков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0df0db46-a6cd-49af-a17b-cd9cc2073dda/conversions/a8192c4a-a2b7-44f3-a9a3-6bf105fd8669-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0df0db46-a6cd-49af-a17b-cd9cc2073dda/conversions/a8192c4a-a2b7-44f3-a9a3-6bf105fd8669-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0df0db46-a6cd-49af-a17b-cd9cc2073dda/conversions/a8192c4a-a2b7-44f3-a9a3-6bf105fd8669-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0df0db46-a6cd-49af-a17b-cd9cc2073dda/conversions/a8192c4a-a2b7-44f3-a9a3-6bf105fd8669-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):

кабачки - 3 кг

помидоры - 1 кг

морковь - 500 г

лук репчатый - 500 г

чеснок - 1 головка

растительное масло - 200 мл

томатная паста - 3 ст. л.

сахар - 2 ст. л.

соль - 1,5 ст. л.

уксус 9 % - 2 ст. л.

Процесс приготовления:

Кабачки очистите, удалите семена (если крупные) и нарежьте кубиками. Морковь натрите, лук и помидоры мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.

В большой кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до золотистости (5 мин), добавьте морковь и тушите 10 минут.

Всыпьте кабачки и помидоры, готовьте на среднем огне 40–50 минут, помешивая, пока масса не превратится в пюре. Добавьте томатную пасту, сахар, соль и чеснок за 10 мин до конца приготовления.

В конце влейте уксус, разложите по горячим стерилизованным банкам и закатайте. Эта кремовая заготовка идеальна для бутербродов или гарнира.

Рецепт 3: Салат "Тещин язык" из кабачков с перцем

Салат "Тещин язык" из кабачков в банке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dceac989-243f-4ce3-bfde-45647c692599/conversions/ab3670af-397d-4e3e-8364-9b8738e9cf0e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dceac989-243f-4ce3-bfde-45647c692599/conversions/ab3670af-397d-4e3e-8364-9b8738e9cf0e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dceac989-243f-4ce3-bfde-45647c692599/conversions/ab3670af-397d-4e3e-8364-9b8738e9cf0e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dceac989-243f-4ce3-bfde-45647c692599/conversions/ab3670af-397d-4e3e-8364-9b8738e9cf0e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ингредиенты (на 3 литровые банки):

кабачки - 2 кг

болгарский перец - 500 г

морковь - 300 г

лук репчатый - 300 г

томатный сок или пюре - 500 мл

растительное масло - 100 мл

уксус 9 % - 50 мл

сахар - 100 г

соль - 2 ст. л.

Процесс приготовления:

Кабачки нарежьте длинными тонкими полосками (как язык), перец и морковь - соломкой, лук - полукольцами.

В кастрюле смешайте все овощи с солью, сахаром и маслом, залейте томатным соком и тушите 20 минут на слабом огне.

Добавьте уксус, перемешайте и прогрейте еще 5 мин - овощи должны остаться слегка хрустящими.

Горячий салат разложите по банкам, стерилизуйте 10 мин и закатайте.

Рецепт 4: Аджика с кабачками и помидорами

Аджика с кабачками и помидорами news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1e18f1f-6f12-41a9-a21e-b6eb9712f871/conversions/9594a522-c774-4433-8757-a8de4f9f6e70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1e18f1f-6f12-41a9-a21e-b6eb9712f871/conversions/9594a522-c774-4433-8757-a8de4f9f6e70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1e18f1f-6f12-41a9-a21e-b6eb9712f871/conversions/9594a522-c774-4433-8757-a8de4f9f6e70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1e18f1f-6f12-41a9-a21e-b6eb9712f871/conversions/9594a522-c774-4433-8757-a8de4f9f6e70-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ингредиенты (на 2 пол-литровые банки):

кабачки - 1 кг

помидоры - 1 кг

болгарский перец - 500 г

чеснок - 5 головок

морковь - 350 г

острый перец - 2 шт.

растительное масло - 100 мл

соль - 1 ст. л.

сахар - 1 ст. л.

Процесс приготовления:

Кабачки, помидоры, перец и морковь пропустите через мясорубку, чеснок и острый перец измельчите блендером.

Смешайте все в кастрюле, добавьте масло, соль и сахар, доведите до кипения и варите 30-40 мин на среднем огне, помешивая.

Разлейте по стерилизованным банкам и закатайте сразу. Эта густая паста с остринкой подойдет к мясу или как основа для соусов.

Рецепт 5: Простая заморозка кабачков с чесноком в масле

Заморозка кабачков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22b074e3-d467-424e-983d-606d0ac72dd6/conversions/d3d19513-312e-4e20-b2a4-25e0ac1e16b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22b074e3-d467-424e-983d-606d0ac72dd6/conversions/d3d19513-312e-4e20-b2a4-25e0ac1e16b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22b074e3-d467-424e-983d-606d0ac72dd6/conversions/d3d19513-312e-4e20-b2a4-25e0ac1e16b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22b074e3-d467-424e-983d-606d0ac72dd6/conversions/d3d19513-312e-4e20-b2a4-25e0ac1e16b1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ингредиенты (на 1 кг):

кабачки - 1 кг

чеснок - 3 зубчика

растительное масло - 50 мл

соль - 1 ч. л.

Процесс приготовления:

Кабачки нарежьте кружочками или кубиками, чеснок пропустите через пресс.

Смешайте с солью и маслом, разложите по пакетам для заморозки порциями.

Заморозьте при -18°C - через 2-3 месяца они сохранят текстуру для супов или жарки. Это быстрый способ без банок, идеальный для занятых хозяек.

Эти заготовки не только разнообразят зимнее меню, но и сохранят летний вкус кабачков в полной мере.