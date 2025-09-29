3.64 BYN
Заготовки из кабачков на зиму: простые рецепты для вкусного разнообразия
Кабачки - это низкокалорийный овощ, который содержат витамины A и C, калий, клетчатку, поддерживающую пищеварение. Это хорошая находка для тех, кто ищет пользу для здоровья и хочет контролировать вес. Летом эти овощи доступны в изобилии, а заготовки из них на зиму позволяют сохранить всю эту пользу в виде ярких закусок, соусов и салатов.
Мы подготовили несколько проверенных идей (от острых закусок до нежных варений), которые хорошо впишутся в зимнее меню.
Рецепт 1: Острые кабачки по-корейски без стерилизации
Ингредиенты (на 2-литровые банки):
- кабачки молодые - 1 кг
- морковь - 200 г
- болгарский перец - 100 г
- острый перец - 1 шт. (по вкусу)
- чеснок - 3 зубчика
- растительное масло - 50 мл
- уксус яблочный - 50 мл
- сахар - 1 ст. л.
- соль - 1 ст. л.
Процесс приготовления:
Кабачки нарежьте тонкими брусочками или кружочками (1-2 мм), морковь натрите на специальной терке для корейской моркови, болгарский перец - соломкой, острый перец и чеснок измельчите.
Смешайте все овощи в миске, добавьте соль и сахар, перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы выделился сок.
Разогрейте масло в сковороде, слегка обжарьте чеснок (1 минуту), затем вылейте на овощную смесь вместе с уксусом. Перемешайте.
Разложите по стерилизованным банкам, залейте образовавшимся рассолом и закатайте крышками. Переверните банки и укутайте до остывания.
Рецепт 2: Нежная икра из кабачков с чесноком
Ингредиенты (на 4 пол-литровые банки):
- кабачки - 3 кг
- помидоры - 1 кг
- морковь - 500 г
- лук репчатый - 500 г
- чеснок - 1 головка
- растительное масло - 200 мл
- томатная паста - 3 ст. л.
- сахар - 2 ст. л.
- соль - 1,5 ст. л.
- уксус 9 % - 2 ст. л.
Процесс приготовления:
Кабачки очистите, удалите семена (если крупные) и нарежьте кубиками. Морковь натрите, лук и помидоры мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.
В большой кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до золотистости (5 мин), добавьте морковь и тушите 10 минут.
Всыпьте кабачки и помидоры, готовьте на среднем огне 40–50 минут, помешивая, пока масса не превратится в пюре. Добавьте томатную пасту, сахар, соль и чеснок за 10 мин до конца приготовления.
В конце влейте уксус, разложите по горячим стерилизованным банкам и закатайте. Эта кремовая заготовка идеальна для бутербродов или гарнира.
Рецепт 3: Салат "Тещин язык" из кабачков с перцем
Ингредиенты (на 3 литровые банки):
- кабачки - 2 кг
- болгарский перец - 500 г
- морковь - 300 г
- лук репчатый - 300 г
- томатный сок или пюре - 500 мл
- растительное масло - 100 мл
- уксус 9 % - 50 мл
- сахар - 100 г
- соль - 2 ст. л.
Процесс приготовления:
Кабачки нарежьте длинными тонкими полосками (как язык), перец и морковь - соломкой, лук - полукольцами.
В кастрюле смешайте все овощи с солью, сахаром и маслом, залейте томатным соком и тушите 20 минут на слабом огне.
Добавьте уксус, перемешайте и прогрейте еще 5 мин - овощи должны остаться слегка хрустящими.
Горячий салат разложите по банкам, стерилизуйте 10 мин и закатайте.
Рецепт 4: Аджика с кабачками и помидорами
Ингредиенты (на 2 пол-литровые банки):
- кабачки - 1 кг
- помидоры - 1 кг
- болгарский перец - 500 г
- чеснок - 5 головок
- морковь - 350 г
- острый перец - 2 шт.
- растительное масло - 100 мл
- соль - 1 ст. л.
- сахар - 1 ст. л.
Процесс приготовления:
Кабачки, помидоры, перец и морковь пропустите через мясорубку, чеснок и острый перец измельчите блендером.
Смешайте все в кастрюле, добавьте масло, соль и сахар, доведите до кипения и варите 30-40 мин на среднем огне, помешивая.
Разлейте по стерилизованным банкам и закатайте сразу. Эта густая паста с остринкой подойдет к мясу или как основа для соусов.
Рецепт 5: Простая заморозка кабачков с чесноком в масле
Ингредиенты (на 1 кг):
- кабачки - 1 кг
- чеснок - 3 зубчика
- растительное масло - 50 мл
- соль - 1 ч. л.
Процесс приготовления:
Кабачки нарежьте кружочками или кубиками, чеснок пропустите через пресс.
Смешайте с солью и маслом, разложите по пакетам для заморозки порциями.
Заморозьте при -18°C - через 2-3 месяца они сохранят текстуру для супов или жарки. Это быстрый способ без банок, идеальный для занятых хозяек.
Эти заготовки не только разнообразят зимнее меню, но и сохранят летний вкус кабачков в полной мере.
Фото из открытых источников