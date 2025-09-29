Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Семибратов: Трампу нужно завершить украинский конфликт любой ценой

Заявление Келлога о разрешение Трампа бить вглубь России - это один из инструментов давления администрации Трампа с целью ускорить перемирие между Россией и Украиной. Таким мнением поделился замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов

По его словам, Трамп зачастил с высказываниями на тему, что он разочарован в России, разочарован в российском президенте, поэтому недавнее заявление Келлога на таком фоне все-таки недооценивать не стоит. "Был бы иной, можно было бы просто отмахнуться и сказать, это опять Келлог чудит, поэтому все нормально. Но нет, в нынешней ситуации к данному заявлению нужно отнестись максимально сдержанно и максимально осторожно и посмотреть, к каким реальным последствиям это приведет", - считает эксперт.

Келлог сделал заявление о разрешение Трампа бить вглубь России

Келлог сделал заявление о разрешение Трампа бить вглубь России

"Миротворец" Трамп дал отмашку Киеву бить американскими ракетами вглубь России. Это заявил спецпредставитель президента США Келлог в эфире Fox News. И добавил, что в России "нет неприкосновенных мест"

"Трампу нужно завершение конфликта здесь и сейчас любой ценой, не вдаваясь в генезис конфликта. Будут удовлетворены стороны, не будут удовлетворены стороны, Трампу все равно. У него стоит KPI. Один месяц - один завершенный военный конфликт. Поэтому Трамп пытается не находить какие-то общие точки соприкосновения, а в данном случае давить", - уверен Евгений Семибратов.

Разделы:

Общество

Теги:

мнениеДональд ТрампКит Келлог