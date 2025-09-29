3.64 BYN
Семибратов: Трампу нужно завершить украинский конфликт любой ценой
Заявление Келлога о разрешение Трампа бить вглубь России - это один из инструментов давления администрации Трампа с целью ускорить перемирие между Россией и Украиной. Таким мнением поделился замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
По его словам, Трамп зачастил с высказываниями на тему, что он разочарован в России, разочарован в российском президенте, поэтому недавнее заявление Келлога на таком фоне все-таки недооценивать не стоит. "Был бы иной, можно было бы просто отмахнуться и сказать, это опять Келлог чудит, поэтому все нормально. Но нет, в нынешней ситуации к данному заявлению нужно отнестись максимально сдержанно и максимально осторожно и посмотреть, к каким реальным последствиям это приведет", - считает эксперт.
"Трампу нужно завершение конфликта здесь и сейчас любой ценой, не вдаваясь в генезис конфликта. Будут удовлетворены стороны, не будут удовлетворены стороны, Трампу все равно. У него стоит KPI. Один месяц - один завершенный военный конфликт. Поэтому Трамп пытается не находить какие-то общие точки соприкосновения, а в данном случае давить", - уверен Евгений Семибратов.