Семибратов: Трампу нужно завершить украинский конфликт любой ценой

По его словам, Трамп зачастил с высказываниями на тему, что он разочарован в России, разочарован в российском президенте, поэтому недавнее заявление Келлога на таком фоне все-таки недооценивать не стоит. "Был бы иной, можно было бы просто отмахнуться и сказать, это опять Келлог чудит, поэтому все нормально. Но нет, в нынешней ситуации к данному заявлению нужно отнестись максимально сдержанно и максимально осторожно и посмотреть, к каким реальным последствиям это приведет", - считает эксперт.