Трамп планирует ввести 100-процентные пошлины на иностранные кинофильмы

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести импортные пошлины в размере 100 % на иностранные кинофильмы, пишет ТАСС.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social американский лидер написал, что "другие страны украли у США" кинобизнес, как "конфетку у ребенка".

"Калифорния с ее слабым и некомпетентным губернатором пострадала особенно сильно", - отметил Трамп.

"Поэтому, чтобы решить эту давнюю, бесконечную проблему, я введу пошлины размером 100 % на все фильмы, снятые за пределами Соединенных Штатов", - добавил президент США.

