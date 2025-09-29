3.64 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Трамп планирует ввести 100-процентные пошлины на иностранные кинофильмы
Автор:Редакция news.by
Трамп планирует ввести 100-процентные пошлины на иностранные кинофильмыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/012c0a4e-3364-498a-9456-7111232df991/conversions/ecb99716-279b-420c-8b18-93d02660252b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/012c0a4e-3364-498a-9456-7111232df991/conversions/ecb99716-279b-420c-8b18-93d02660252b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/012c0a4e-3364-498a-9456-7111232df991/conversions/ecb99716-279b-420c-8b18-93d02660252b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/012c0a4e-3364-498a-9456-7111232df991/conversions/ecb99716-279b-420c-8b18-93d02660252b-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести импортные пошлины в размере 100 % на иностранные кинофильмы, пишет ТАСС.
В своем сообщении в социальной сети Truth Social американский лидер написал, что "другие страны украли у США" кинобизнес, как "конфетку у ребенка".
"Калифорния с ее слабым и некомпетентным губернатором пострадала особенно сильно", - отметил Трамп.
"Поэтому, чтобы решить эту давнюю, бесконечную проблему, я введу пошлины размером 100 % на все фильмы, снятые за пределами Соединенных Штатов", - добавил президент США.