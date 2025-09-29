3.64 BYN
Келлог сделал заявление о разрешение Трампа бить вглубь России
"Миротворец" Трамп дал отмашку Киеву бить американскими ракетами вглубь России. Это заявил спецпредставитель президента США Келлог в эфире Fox News. И добавил, что в России "нет неприкосновенных мест".
Ведущая Fox News: "Вы утверждаете, что позиция Дональда Трампа заключается в том, что Украина может наносить дальние удары по России, что это было разрешено президентом?"
Кит Келлог, спецпосланник президента США по Украине: "Думаю, читая его слова, вице-президента Вэнса и министра Рубио, ответ - да. Используйте возможность наносить дальние удары. Вот почему, как я полагаю, буквально на прошлой неделе Зеленский, и это подтверждено, попросил президента Трампа приобрести ракеты "Томагавк", которые обеспечивают глубину поражения. Это действительно хорошие системы, Америка производит лучшие системы в мире".
Ведущая: "Мы передаем ему "Томагавки?"
Кит Келлог: "Решение еще не принято, но я знаю, что президент Зеленский действительно просил об этом, что подтвердил пост вице-президента Вэнса в социальных сетях. Это будет решать Трамп".
На это поступил первый комментарий пресс-секретаря президента России, что для киевского режима нет волшебного оружия и нет панацеи, которая способна изменить положение на фронте. Что касается переговорного процесса по урегулированию конфликта, Песков отметил, что пауза вызвана нежеланием Киева продолжать диалог.