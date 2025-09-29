3.64 BYN
В Германии намерены ужесточить правила для получателей соцвыплат
Автор:Редакция news.by
В Германии намерены ужесточить правила для получателей социальных выплат. Так, депутат бундестага от Христианско-социального союза выступил с инициативой перевести безработных мигрантов на мини-пособия.
Штефан Майер подчеркнул: это означает, что иностранцы из Евросоюза в будущем смогут получать пособия только на уровне соцвыплат в своей родной стране. Предложение поддержали два министра по делам Европы от ХДС, указав на необходимость положить конец "махинациям" с пособиями.