3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Поножовщина из-за ревности едва не закончилась трагедией в Кричеве
Автор:Редакция news.by
Поножовщина из-за ревности едва не закончилась трагедией в Кричевеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b658aa0-d7db-4a6c-af2e-4e9c2c09e948/conversions/aaf01fc3-ba5e-499d-8608-592d778127de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b658aa0-d7db-4a6c-af2e-4e9c2c09e948/conversions/aaf01fc3-ba5e-499d-8608-592d778127de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b658aa0-d7db-4a6c-af2e-4e9c2c09e948/conversions/aaf01fc3-ba5e-499d-8608-592d778127de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b658aa0-d7db-4a6c-af2e-4e9c2c09e948/conversions/aaf01fc3-ba5e-499d-8608-592d778127de-xl-___webp_1920.webp 1920w
Поножовщина из-за ревности едва не закончилась трагедией в Кричеве. Во время семейного ужина с алкоголем супруги поссорились на фоне ревности. Песня стара как мир. Мужу показалась, что благоверная ему неверна. Высказав свои подозрения, усиленные стилистическими оборотами, он отправился на перекур обдумывать план своих дальнейших действий. Но такая песня обиженной мадам не зашла. Схватив нож, она пошла за исполнителем и выдала ему свою интерпретацию хита. Финал композиции оказался в миноре. Солист с ножевым ранением в больнице, его пассия в ИВС.