Поножовщина из-за ревности едва не закончилась трагедией в Кричеве

Поножовщина из-за ревности едва не закончилась трагедией в Кричеве. Во время семейного ужина с алкоголем супруги поссорились на фоне ревности. Песня стара как мир. Мужу показалась, что благоверная ему неверна. Высказав свои подозрения, усиленные стилистическими оборотами, он отправился на перекур обдумывать план своих дальнейших действий. Но такая песня обиженной мадам не зашла. Схватив нож, она пошла за исполнителем и выдала ему свою интерпретацию хита. Финал композиции оказался в миноре. Солист с ножевым ранением в больнице, его пассия в ИВС. 

Зона Х