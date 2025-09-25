Пожар вспыхнул после столкновения поезда и большегруза в Смоленской области

ДТП на железнодорожном переезде произошло в Смоленской области, в результате этого шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов и загорелись. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

"Поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково Руднянского муниципального округа. Произошло столкновение грузового поезда и большегрузного автомобиля, наблюдается сход и возгорание шести вагонов с горюче-смазочными материалами", - сказали в МЧС.

На место ЧП выехали пожарный и восстановительный поезда. Возгорание тушат 40 пожарных.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, столкновение произошло около 08:00 мск. Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по Смоленской области, столкновение произошло на железнодорожном переезде 439-го километра автодороги Р-120 Брянск-Смоленск.

"Всего в составе 36 вагонов, часть из них сошли с рельсов и загорелись. Движение на этом участке временно ограничено. Сотрудники Госавтоинспекции предлагают водителям, которые двигаются в сторону города Рудни, выбирать альтернативные пути движения", - отметила собеседница агентства.