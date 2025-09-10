Редакции двух йеменский газет подверглись ударам Израиля

Здания редакций двух основных газет Йемена - "Аль-Йемен" и "26 сентября" - подверглись ударам авиации Израиля, среди журналистов есть погибшие и раненые. Об этом заявил представитель ВС хуситов Яхья Сариа, пишет РИА Новости.

"Мы подтверждаем, что атаки противника были направлены исключительно против гражданских объектов, включая редакции газет "26 сентября" и "Аль-Йемен". В результате нападений на редакции этих газет есть погибшие и раненые среди журналистов, как мужчин, так и женщин, а также среди мирных жителей и прохожих", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.