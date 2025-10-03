Слуцком районе в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок

Разбитый в ДТП автомобиль news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb7ca2f-7ed8-42c6-afd9-e441273c1f85/conversions/4239009d-4d9d-4741-bb8c-b571db6abf7f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb7ca2f-7ed8-42c6-afd9-e441273c1f85/conversions/4239009d-4d9d-4741-bb8c-b571db6abf7f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb7ca2f-7ed8-42c6-afd9-e441273c1f85/conversions/4239009d-4d9d-4741-bb8c-b571db6abf7f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4cb7ca2f-7ed8-42c6-afd9-e441273c1f85/conversions/4239009d-4d9d-4741-bb8c-b571db6abf7f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Слуцком районе в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА.

Сегодня около 21.30 вблизи д. Кухты Слуцкого района произошло столкновение автомобилей Audi 80 и Geely Atlas. По предварительным данным, 43-летняя водитель немецкой иномарки при выезде на трассу Минск - Микашевичи не убедилась в безопасности маневра и не уступила дорогу автомобилю Geely.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров Audi - 65-летняя женщина, 9-летний ребенок и 65-летний мужчина - погибли. Водитель Geely и ее двое детей не пострадали.

Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Минской области и сотрудников ГАИ проводится осмотр.