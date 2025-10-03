3.69 BYN
Слуцком районе в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок
В Слуцком районе в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА.
Сегодня около 21.30 вблизи д. Кухты Слуцкого района произошло столкновение автомобилей Audi 80 и Geely Atlas. По предварительным данным, 43-летняя водитель немецкой иномарки при выезде на трассу Минск - Микашевичи не убедилась в безопасности маневра и не уступила дорогу автомобилю Geely.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров Audi - 65-летняя женщина, 9-летний ребенок и 65-летний мужчина - погибли. Водитель Geely и ее двое детей не пострадали.
Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Минской области и сотрудников ГАИ проводится осмотр.
УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси.