Супружескую пару из Калинковичей задержали оперативники наркоконтроля

Очередных закладчиков задержали оперативники наркоконтроля. На этот раз в руки милиции попала супружеская пара из Калинковичей, обоим чуть больше 20. Семейный наркобизнес прервали при силовой поддержке бойцов СОБР и взяли супругов с поличным.

"Установлено, что в квартире фасовали "товар" на мелкие партии, а затем распространяли через закладки на территории области. При них в тайниках и по месту жительства обнаружено и изъято свыше 330 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP".