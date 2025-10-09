Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Супружескую пару из Калинковичей задержали оперативники наркоконтроля

Очередных закладчиков задержали оперативники наркоконтроля. На этот раз в руки милиции попала супружеская пара из Калинковичей, обоим чуть больше 20. Семейный наркобизнес прервали при силовой поддержке бойцов СОБР и взяли супругов с поличным.

Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома:

"Установлено, что в квартире фасовали "товар" на мелкие партии, а затем распространяли через закладки на территории области. При них в тайниках и по месту жительства обнаружено и изъято свыше 330 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP".

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

