Трагедия на даче: от взрыва газового баллона погибла пенсионерка

Следователи устанавливают обстоятельства гибели пенсионерки в Гомельском районе. Накануне на территории дачного кооператива "Скиток-1" на одном из участков загорелся сарай. Женщина, увидев возгорание из жилого дома, вышла на улицу.



В этот момент взорвался газовый баллон. Он стоял в подсобном помещении, где случился пожар. Обломки металла разлетелись по двору и нанесли хозяйке смертельные травмы.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК ПО Гомельской области:

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для установления механизма возникновения и развития пожара, а также точной причины смерти пенсионерки, будет проведен ряд экспертных исследований. Следователи выяснили, что пустой незарегистрированный баллон пенсионеры хранили в хозпостройке. Проверку по данному факту проводит Гомельский районный отдел Следственного комитета. Особое внимание будет уделено установлению причин и условий, приведших к трагедии".