В Беларуси за январь-август зарегистрировано 3349 фактов ДТП с участием диких животных

Более 3,3 тыс. ДТП с участием диких животных произошло в Беларуси за январь-август, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственную инспекцию животного и растительного мира.

Так, за 8 месяцев 2025 года зарегистрировано 3349 фактов ДТП с участием диких животных, в результате которых погибло (травмировано) 3406 животных, что на 811 фактов (плюс 32 %) и 827 погибших (травмированных) животных (плюс 32,1 %) в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Это максимальный показатель роста количества ДТП за весь период их регистрации Государственной инспекцией.

Наиболее неблагополучными в отношении ДТП с участием диких копытных животных являются республиканские автомобильные дороги: М2 Минск - Национальный аэропорт Минск (в среднем за 4 года - 0,63 погибших диких животных на 1 км автодороги), М6 (Е30) Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги) (0,6 погибших диких животных на 1 км автодороги), М1 (Е30) Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (0,57), М4 Минск - Могилев (0,55) и М5 Минск - Гомель (0,42).

"Анализ данных о ДТП с участием диких животных позволил установить их сезонные закономерности. Наиболее высокий уровень ДТП с участием диких животных фиксируется во втором и четвертом кварталах года. Май характеризуется наибольшим в течение года количеством ДТП. Это обусловлено прежде всего особенностями биологии копытных (повышение с наступлением весны их активности и увеличение индивидуальных участков обитания, интенсивное перемещение по угодьям в результате смены сезонных стаций обитания), а также существенным увеличением в весенне-летнем периоде автомобильного трафика. Напротив, наиболее низкий уровень ДТП отмечается в первом квартале года, в феврале количество таких ДТП минимальное, поскольку копытные в данный период наиболее оседлы и малоактивны", - отметили в Госинспекции.