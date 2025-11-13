В Бресте возбуждено уголовное дело за ввоз микроавтобусов под видом легковых автомобилей

До 6 лет заключения грозит двоим белорусам за организацию ввоза в Беларусь грузовых микроавтобусов под видом легковушек. В отношении обоих возбуждено уголовное дело.

По данным Брестской таможни, 4 авто "Мерседес" общей стоимостью свыше 440 тыс. рублей везли из Польши через белорусско-польский и белорусско-литовский участки границы.

Как рассказали в ведомстве, фигуранты действовали в сговоре с сообщниками (кем именно - не уточняется), проворачивая хитрость, чтобы сэкономить на утилизационном сборе при ввозе автомобилей около 180 тыс. рублей.

Вера Базака, начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни:

"Уже на территории Беларуси авто видоизменяли кустарным способом в транспортные средства для перевозки пассажиров, ставка утилизационного сбора за которые значительно ниже. Далее транспортные средства уже в облике легковых доставили в ведомственные пункты таможенного оформления с целью выпуска в свободное обращение. Результаты судебных автотехнических экспертиз подтвердили наличие изменений в конструкциях транспортных средств, предусмотренных производителем".