В ДТП под Минском погиб сотрудник "Беларусьфильма"

В результате ДТП на трассе М3 Минск - Витебск, недалеко от деревни Марьяливо, погиб начальник натурной площадки РУП "Национальная киностудия Беларусьфильм", член Союза кинематографистов Сергей Буйницкий. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Белорусский Союз кинематографистов.

Как сообщалось ранее, 27 сентября около 09:20 на 15-м км автодороги М-3 произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей. Водитель Jeep Grand Cherokee, по предварительной информации, отвлекся от управления и в результате совершил столкновение с автомобилем Renault Duster.