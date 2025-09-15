3.63 BYN
В ДТП под Вилейкой с участием микроавтобуса пострадали 8 человек
Автор:Редакция news.by
В ДТП под Вилейкой с участием микроавтобуса пострадали восемь человек, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
15 сентября около девяти вечера 25-летний минчанин, двигаясь на автомобиле UAZ в сцепке с прицепом вблизи Вилейки, по предварительной информации, допустил занос прицепа и совершил касательное столкновение со встречным микроавтобусом Peugeot.
От удара последний съехал в кювет и врезался в дерево.
В Peugeot находились 15 пассажиров - работники одного из предприятий Минского района, восемь из которых госпитализированы с различными травмами.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа.