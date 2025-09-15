В ДТП под Вилейкой с участием микроавтобуса пострадали 8 человек

Фото МВД news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cba78f8d-442b-4db5-a206-3950e711a0ca/conversions/e9931486-f765-416e-8ddb-7c8256151dba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cba78f8d-442b-4db5-a206-3950e711a0ca/conversions/e9931486-f765-416e-8ddb-7c8256151dba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cba78f8d-442b-4db5-a206-3950e711a0ca/conversions/e9931486-f765-416e-8ddb-7c8256151dba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cba78f8d-442b-4db5-a206-3950e711a0ca/conversions/e9931486-f765-416e-8ddb-7c8256151dba-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото МВД

В ДТП под Вилейкой с участием микроавтобуса пострадали восемь человек, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

15 сентября около девяти вечера 25-летний минчанин, двигаясь на автомобиле UAZ в сцепке с прицепом вблизи Вилейки, по предварительной информации, допустил занос прицепа и совершил касательное столкновение со встречным микроавтобусом Peugeot.

От удара последний съехал в кювет и врезался в дерево.

В Peugeot находились 15 пассажиров - работники одного из предприятий Минского района, восемь из которых госпитализированы с различными травмами.