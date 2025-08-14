3.72 BYN
В Греции с лесными пожарами борются 5 тыс. пожарных
Автор:Редакция news.by
5 тыс. пожарных сражаются с лесными пожарами, которые окружили греческую столицу.
Ситуация с распространением огня в стране приобрела катастрофический характер: Греция уже обогнала по этой части Турцию. Только за последние двое суток в стране зарегистрировано более 150 новых очагов возгорания. Быстрому распространению пламени способствует 40-градусная жара и ветер, скорость которого достигает 80 км в час. Началась эвакуация 8-тысячного городка Като Ахайя, где сгорели уже десятки домов.
Бедственная ситуация сложилась также в Португалии, ряде регионов Италии и в приморской Франции. Пламя бушует во множестве южных регионов Старого Света.