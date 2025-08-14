В Греции с лесными пожарами борются 5 тыс. пожарных

Ситуация с распространением огня в стране приобрела катастрофический характер: Греция уже обогнала по этой части Турцию. Только за последние двое суток в стране зарегистрировано более 150 новых очагов возгорания. Быстрому распространению пламени способствует 40-градусная жара и ветер, скорость которого достигает 80 км в час. Началась эвакуация 8-тысячного городка Като Ахайя, где сгорели уже десятки домов.