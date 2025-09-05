3.70 BYN
В Кобринском районе грузовой поезд насмерть сбил 21-летнего парня
Автор:Редакция news.by
В Кобринском районе грузовой поезд сбил 21-летнего парня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Трагедия произошла в 01:27 на 767-м километре вблизи деревни Черевачицы Кобринского района. Выяснилось, что парень уснул, находясь на железнодорожных путях. Машинист предпринял все необходимые меры, в том числе и экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось - молодой человек скончался на месте происшествия.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.