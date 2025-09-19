В Минске автомобиль совершил наезд на 11-летнего велосипедиста

На нерегулируемом пешеходном переходе в Минске легковой автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста, сообщает БЕЛТА со ссылкой в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось вблизи дома № 49/2 по ул. Кедышко. По предварительной информации, подросток не спешился при пересечении проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса автомобиля Geely.

Несовершеннолетнего осмотрели врачи скорой помощи. Законные представители от госпитализации отказались.

На месте работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что детям до 14 лет запрещено управлять велосипедами на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).