В Москве произошел пожар в роддоме - спасены 39 человек

Скриншот видео МЧС России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a230aa7-7a63-49eb-a4b6-8038b27b9b96/conversions/20cc3a35-e721-4a66-8cfd-dd161cc51478-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a230aa7-7a63-49eb-a4b6-8038b27b9b96/conversions/20cc3a35-e721-4a66-8cfd-dd161cc51478-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a230aa7-7a63-49eb-a4b6-8038b27b9b96/conversions/20cc3a35-e721-4a66-8cfd-dd161cc51478-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a230aa7-7a63-49eb-a4b6-8038b27b9b96/conversions/20cc3a35-e721-4a66-8cfd-dd161cc51478-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот видео МЧС России

В Москве произошел пожар в роддоме, пожарные спасли 39 человек, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее ведомство сообщило, что пожар вспыхнул в семиэтажном административном здании на юго-востоке Москвы, предварительно, людей на горящем этаже нет. "В целях безопасности пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы", - говорится в сообщении.