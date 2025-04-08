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В Москве произошел пожар в роддоме - спасены 39 человек

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Скриншот видео МЧС России

В Москве произошел пожар в роддоме, пожарные спасли 39 человек, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее ведомство сообщило, что пожар вспыхнул в семиэтажном административном здании на юго-востоке Москвы, предварительно, людей на горящем этаже нет. "В целях безопасности пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы", - говорится в сообщении.

"Площадь пожара в Москве составила 50 кв.м. Спасены 39 человек, из них шесть человек по автолестнице", - говорится в сообщении.

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