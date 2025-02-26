В Охотском море у берегов Сахалина дрейфует льдина, на которой находятся 200 рыбаков

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В Охотском море у берегов Сахалина дрейфует льдина с 200 рыбаками. Сотрудники МЧС РФ приступили к их спасению, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство в Telegram-канале.

"В Охотском море на льдине, предварительно, 200 человек. От берега в районе села Лесное их отделяют 700 м", - говорится в сообщении.