В Польше пассажирский автобус с детьми столкнулся с автоцистерной

В польском городе Стара-Лубянка (Великопольское воеводство) пассажирский автобус с детьми столкнулся с автоцистерной, которая перевозила 17 т сжиженного природного газа, в результате семь человек пострадали. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на польское радио RMF24.