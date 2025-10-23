Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Польше пассажирский автобус с детьми столкнулся с автоцистерной

Изображение

В польском городе Стара-Лубянка (Великопольское воеводство) пассажирский автобус с детьми столкнулся с автоцистерной, которая перевозила 17 т сжиженного природного газа, в результате семь человек пострадали. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на польское радио RMF24.

Инцидент произошел 23 октября в 10:00. Во время ДТП в автобусе находились 49 человек: 41 ребенок и восемь взрослых.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Причины инцидента устанавливаются.

Фото RMF24

