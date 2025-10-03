3.69 BYN
В Санкт-Петербурге полицейская машина сбила пешеходов на тротуаре
Автор:Редакция news.by
В Санкт-Петербурге полицейская машина сбила пешеходов на тротуаре
В Петербурге в ДТП с участием полицейского автомобиля погиб один человек и еще один получил травмы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.
"В 15:20 наряд патрульно-постовой службы полиции во время несения службы двигался по улице Шпалерная. Около дома 65 водитель почувствовал недомогание и потерял сознание, машина выехала на тротуар, где находились пешеходы", - сообщили в главке.
В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один прохожий госпитализирован.