В Санкт-Петербурге полицейская машина сбила пешеходов на тротуаре

В Петербурге в ДТП с участием полицейского автомобиля погиб один человек и еще один получил травмы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

"В 15:20 наряд патрульно-постовой службы полиции во время несения службы двигался по улице Шпалерная. Около дома 65 водитель почувствовал недомогание и потерял сознание, машина выехала на тротуар, где находились пешеходы", - сообщили в главке.