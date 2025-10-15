В Шкловском районе фура насмерть сбила пешехода

Пешеход попал под колеса большегруза в Шкловском районе и погиб. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на УВД Могилевского облисполкома.

Смертельная авария случилась вечером 14 октября на 191-м км автодороги М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины. Как рассказали в УВД, 49-летний водитель за рулем DAF совершил наезд на 47-летнего пешехода - мужчина находился на проезжей части дороги. При этом световозвращающими элементами он себя не обозначил.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

"При неблагоприятных погодных условиях важно позаботиться о своей видимости. Особенно при движении по загородным дорогам используйте световозвращающие элементы. Они позволяют быть вовремя замеченными в свете фар. Старайтесь двигаться по обочине, как можно дальше от проезжей части", - дали важные рекомендации пешеходам в УВД. Водителям же стоит проявлять повышенную осторожность при движении по трассам вблизи населенных пунктов.

Также правоохранители просят о фактах нахождения на проезжей части пьяных пешеходов и велосипедистов, которые своими действиями создают угрозу безопасности сообщать по телефону 102.