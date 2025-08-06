В штате Джорджия на военной базе произошла стрельба - есть пострадавшие

6 августа американская военная база Форт Стюарт в штате Джорджия стала объектом атаки: на ее территорию ворвался отставной сержант американской армии и начал расстреливать своих бывших сослуживцев.

Преступнику удалось ранить пятерых человек, прежде чем его скрутила полиция. Часть военных пострадала серьезно, некоторые находятся в критическом состоянии.