В Уганде в ДТП с автобусами погибли более 60 человек

По меньшей мере 63 человека погибли и несколько получили увечья в результате столкновения четырех транспортных средств, включая автобусы, в центральной части Уганды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу угандийской полиции.

"В результате дорожной аварии, произошедшей 22 октября в 00:15 по местному времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) около населенного пункта Киталеба, погибли 63 человека, несколько человек пострадали", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.

По информации правоохранителей, ДТП произошло, когда водитель одного из автобусов попытался обогнать грузовик. В это же время на встречной полосе автобус делал аналогичный маневр. В результате обгонов произошло лобовое столкновение двух автобусов. Один из водителей попытался предотвратить аварию, но его действия "вызвали цепную реакцию, в результате которой другие автомобили потеряли управление и несколько раз перевернулись".