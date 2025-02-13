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В Верхнеслободском лесничестве спиленная осина обрушилась на мужчину
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Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Верхнеслободском лесничестве. Это вальщик леса. Во время валки деревьев спиленная осина обрушилась на 45-летнего мужчину. От полученных травм он скончался в больнице, не приходя в сознание.
Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Особое внимание специалисты обратили на причины и условия, которые поспособствовали гибели человека.