Вьетнам готовится к удару сокрушительного тайфуна "Кадзики"

Вьетнам готовится к удару тайфуна "Кадзики". Сейчас он находится в 110 км от побережья - в Южно-Китайском море.

По прогнозам, тайфун достигнет берега до конца дня. Уже сейчас порывы ветра составляют 166 км/ч.

Власти закрыли два аэропорта, отменили десятки рейсов и готовят к эвакуации свыше полумиллиона жителей центральных провинций.

Страну ожидают проливные дожди, наводнения и оползни.