3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Вьетнам готовится к удару сокрушительного тайфуна "Кадзики"
Автор:Редакция news.by
Вьетнам готовится к удару тайфуна "Кадзики". Сейчас он находится в 110 км от побережья - в Южно-Китайском море.
По прогнозам, тайфун достигнет берега до конца дня. Уже сейчас порывы ветра составляют 166 км/ч.
Власти закрыли два аэропорта, отменили десятки рейсов и готовят к эвакуации свыше полумиллиона жителей центральных провинций.
Страну ожидают проливные дожди, наводнения и оползни.
Фото ТАСС/ Reuters