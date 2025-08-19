Водитель насмерть сбил велосипедиста в Островецком районе

Велосипедист погиб под колесами легковушки в Островецком районе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.

Правоохранители установили, что 19 августа около 11.00 на дороге Р52 Гоза - Островец - Ошмяны вблизи райцентра 55-летний водитель Renault совершил наезд на 47-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Велосипедист погиб на месте происшествия.