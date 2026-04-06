Взятки в шинной отрасли, превышение полномочий - 9 топ-менеджерам вынесен приговор
Громкий приговор по делу о взятках в шинной отрасли. На скамье подсудимых - 9 топ-менеджеров предприятий Беларуси и России. Им вменяли получение и дачу взяток, посредничество и превышение служебных полномочий.
По данным следствия, с 2017 года действовала организованная схема поставок шин. Продукция уходила конкретным компаниям - сначала в отдельные регионы России, позже - по всей стране.
Организатором выступил руководитель московской фирмы: он распределял роли, определял суммы и контролировал передачу денег. Взамен требовались стабильные поставки от белорусского производителя в нужных объемах и ассортименте. За несколько лет сумма взяток составила около 560 млн российских рублей.
Отдельный эпизод касается поставок продукции по цене ниже себестоимости, что привело к многомиллионным потерям.
"Бывшему генеральному директору шинной фабрики, а также генеральному директору товаропроводящей сети, руководителю организованной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тысяч базовых величин, что составляет 225 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет, - прокомментировал Дмитрий Ховавко, государственный обвинитель. - Иным должностным лицам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, со штрафом в размере от 1-й до 5 тысяч базовых величин, лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на 5 лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск государственного обвинителя - с бывшего генерального директора шинной фабрики в пользу предприятия взыскан причиненный его действиями ущерб в сумме более 11 млн рублей".
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.