Взятки в шинной отрасли, превышение полномочий - 9 топ-менеджерам вынесен приговор

"Бывшему генеральному директору шинной фабрики, а также генеральному директору товаропроводящей сети, руководителю организованной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тысяч базовых величин, что составляет 225 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет, - прокомментировал Дмитрий Ховавко, государственный обвинитель. - Иным должностным лицам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, со штрафом в размере от 1-й до 5 тысяч базовых величин, лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на 5 лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск государственного обвинителя - с бывшего генерального директора шинной фабрики в пользу предприятия взыскан причиненный его действиями ущерб в сумме более 11 млн рублей".