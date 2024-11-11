ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

Забивал сваи и подорвался - видимо, отбойный молоток попал в газопровод

Забивал сваи и подорвался - видимо, отбойный молоток попал в газопровод

Мужчина контролировал работу механизма по установке свай. Казалось бы, что может произойти в этом процессе, но не все так просто. Видимо, отбойный молоток попал в газопровод и произошел сильный взрыв.

Мужчину подбросило в воздух. Сообщается, что ему понадобилась помощь специалистов. 

Зона ХЧП

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все