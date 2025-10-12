3.69 BYN
Братья Пачко: семейный тандем способствует аграрному развитию районов Брестской области
На этой неделе Александр Лукашенко заслушал ряд докладов, они касались окончания уборочной кампании и завершения сева озимых. Минская, Гродненская и Брестская области план по посевной выполнили, сейчас идет уборка кукурузы на зерно и силос.
Несмотря на непростые погодные условия, в этом году несколько районов страны впервые собрали рекордный урожай, к их числу относится и Дрогичин. С апреля 2025 года там новый председатель Сергей Пачко, а в соседнем Столине руководит Александр Пачко. Два брата в одной области!
Сергей Пачко, председатель Дрогичинского райисполкома:
"Я очень молодым сюда пришел, пошел 38-й год работы. Это, я считаю, уже даже не вторая родина, а моя родина".
Александр Пачко, председатель Столинского райисполкома:
"Понимаете, я на родине не был 10 лет. Если брать чисто работы председателем райисполкома, я скажу одно: не так легко работать на родине - хочется, чтобы твой край был еще краше".
Братья поделились подробностями своей работы. Так, Сергей Пачко по вторникам собирает дорожных рабочих, строителей, электриков и газовиков. Один из форматов Года благоустройства всегда на контроле председателя Дрогичинского райисполком, также Сергей Пачко проводит выездные сессии по наведению порядка в районе.
По словам Александра Пачко, по инвестициям в Столинском районе все складывается неплохо в 2025 году, как в промышленности, так и в агропромышленном комплексе. В районе больше всего востребованы участки для строительства индивидуальных домов в городе Столин и агрогородке Ольшаны, в октябре 2025 года отдали 32 участка в Ольшанах.
Сергей Пачко отмечает, что всегда следит за деятельностью в Столинском районе: "Это не соперничество, я два-три раза в неделю созваниваюсь с Александром Пачко, где-то у брата больше опыта, именно в должности, поэтому есть дельные советы".
"Дома да, мы дружим, общаемся, а работа есть работа, но стараемся давать советы друг другу. Вот очень приятно было, когда брат на "Дожинках" в Белоозерске первое место занял. Это замечательно. Столин немного отстал от Дрогичина, но в 2026 году мы должны его обойти", - заявил Александр Пачко.
Действительно, 2025 год для Дрогичина стал урожайным, несмотря на непростые погодные условия, впервые регион достиг отметки в рекордные 108 тыс. намолота. Во много это заслуга хозяйства "Алексеевичи-Агро", которым почти 10 лет руководил председатель.
"Сегодня в районе идет уборка сахарной свеклы и кукурузы на зерно. Планируем заготовить 34 кормовых единицы на условную голову", - рассказал Сергей Пачко.
Задача - не потерять урожай, а значит выполнить все в срок. А для этого нужно следить за техникой и технологиями. В 2025 году хозяйство "Алексеевичи-Агро" приобрело два новых комбайна, а также запустили зерносушильный комплекс мощностью 60 т/ч.
Как утверждает Сергей Пачко, при такой высокой урожайности хозяйству нужно приобрести еще 4 зерносушильных комплекса. В 2026 году запланировано и уже оплачено оборудование в хозяйства ОАО "Именинский", и КСУП "Племенной завод Закозельский".
Если Дрогичин - это про зерно, то Столин - про овощи. Город еще называют "белорусским огородом". Капуста, огурец, перец, баклажан, лук, томаты - более 200 тыс. т овощей в год. Прежде всего нужно обеспечить Беларусь, а остальное - на экспорт.
"Хорошо идут фрукты и ягоды - голубика, садовая земляника тоже неплохо идут на экспорт", - отметил Александр Пачко.
А для того чтобы была возможность получать свое и круглый год, котельные строят на местных видах топлива. Если за год на обогрев уходит 5 тыс. куб. м щепы, то с пеллетами - в три раза меньше, что, конечно же, выгодно.
"Треть котельных сегодня у нас работают на пеллетах, в надувной теплице на 1 га работают 2 котла по 0,6 МВт чисто на пеллетах", - рассказал председатель Столинского райисполкома.
Конечно, важно, чтобы семена давали свои плоды. ОАО "Торфопредприятие Глинка" выпускает десятки видов готовых грунтов на основе торфа для сельского хозяйства и садоводства. В большинстве поставляют в Китай, но пользуются спросом и у белорусских фермеров.
"77 кип в смену, а сегодня в один контейнер входит 22 кипы. Есть еще 2-й цех, но он законсервирован, там старенькое оборудование, производительность будет не та, но на качество для внутреннего рынка это не повлияет", - объяснил Александр Пачко.
Закрепляемость молодых кадров по двум районам неплохая - почти 70 % молодежи остаются, тем более молодых специалистов обеспечивают жильем.
Александр Пачко, председатель Столинского райисполкома:
"Мой брат - целеустремленный человек, который всегда стремится выполнить поставленную цель, очень ответственный, вот это мне импонирует".
Сергей Пачко, председатель Дрогичинского райисполкома:
"Изучая жизненный трудовой путь моего брата на посту председателя райисполкома - он успешный, поэтому есть черты, которые можно перенять, это трудолюбие, усердность".
Увеличить инвестиции, экспорт, обеспечить достойную заработную плату - достигать все это гораздо проще, если работать плечом к плечу.