К 1 сентября в Слуцке откроют новую начальную школу
Более 1 тыс. учреждений образования Минской области откроют двери 1 сентября. Среди них есть и новая начальная школа в Слуцке, которая находится на финальном этапе строительства.
Здание разделено на две части - детский сад и начальные классы. Строители собирают мебель и устанавливают игровое и спортивное оборудование, а учителя готовят учебную программу и оформляют кабинеты.
"Наше учреждение соответствует современным требованиям. Здесь созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей. Все здание оснащено новейшим оборудованием, есть очень хороший пищеблок, в котором установлены жарочные шкафы, имеется даже пекарня", - рассказала директор начальной школы г. Слуцка Татьяна Хотько.
Новый учебный год здесь начнут почти 500 юных жителей Слуцка - 150 дошкольников и более 300 учеников начальных классов. Также на завершающем этапе находится строительство школ в Фаниполе и Боровлянах.