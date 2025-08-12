К 1 сентября в Слуцке откроют новую начальную школу

Более 1 тыс. учреждений образования Минской области откроют двери 1 сентября. Среди них есть и новая начальная школа в Слуцке, которая находится на финальном этапе строительства.

Здание разделено на две части - детский сад и начальные классы. Строители собирают мебель и устанавливают игровое и спортивное оборудование, а учителя готовят учебную программу и оформляют кабинеты.

"Наше учреждение соответствует современным требованиям. Здесь созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей. Все здание оснащено новейшим оборудованием, есть очень хороший пищеблок, в котором установлены жарочные шкафы, имеется даже пекарня", - рассказала директор начальной школы г. Слуцка Татьяна Хотько.