Кочанова: На примере Витебской области посмотрели, как решаются вопросы по части ЖКХ

Качество жилищно-коммунального обслуживания населения - вопрос, находящийся в фокусе внимания органов местного управления и самоуправления. На контроле эта тема и в Совете Республики.

Так, 25 сентября говорят в Новополоцке, как сделать жизнь в населенных пунктах комфортнее. В городе проходит выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента.

Чистота и комфорт городов и малых населенных пунктов - национальный бренд Беларуси, и в этом немалую роль играет система ЖКХ. Именно она всегда находится на виду у белорусов и является зеркалом эффективности работы государственных органов.

Несмотря на внешний лоск, еще есть где работать и куда расти. Только за 2024 год на линию 115 поступило более 1,5 млн обращений по теме ЖКХ. В Совете Республике эти вопросы занимают 24 % от заявлений людей.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня в Новополоцке на примере Витебской области посмотрели, как решаются вопросы ЖКХ. Мы пригласили коллег из регионов Беларуси. Многое сделано в Беларуси по части капитального ремонта жилфонда, благоустройства и наведения порядка, передачи специализированным организациям тех объектов, которые находились на балансе ЖКХ и не всегда правомерно. Эта работа серьезная и показывает работу власти на местах".