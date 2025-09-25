3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Кочанова: На примере Витебской области посмотрели, как решаются вопросы по части ЖКХ
Качество жилищно-коммунального обслуживания населения - вопрос, находящийся в фокусе внимания органов местного управления и самоуправления. На контроле эта тема и в Совете Республики.
Так, 25 сентября говорят в Новополоцке, как сделать жизнь в населенных пунктах комфортнее. В городе проходит выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента.
Чистота и комфорт городов и малых населенных пунктов - национальный бренд Беларуси, и в этом немалую роль играет система ЖКХ. Именно она всегда находится на виду у белорусов и является зеркалом эффективности работы государственных органов.
Несмотря на внешний лоск, еще есть где работать и куда расти. Только за 2024 год на линию 115 поступило более 1,5 млн обращений по теме ЖКХ. В Совете Республике эти вопросы занимают 24 % от заявлений людей.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Сегодня в Новополоцке на примере Витебской области посмотрели, как решаются вопросы ЖКХ. Мы пригласили коллег из регионов Беларуси. Многое сделано в Беларуси по части капитального ремонта жилфонда, благоустройства и наведения порядка, передачи специализированным организациям тех объектов, которые находились на балансе ЖКХ и не всегда правомерно. Эта работа серьезная и показывает работу власти на местах".
Такие советы по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики - прекрасная возможность посмотреть на волнующие вопросы со стороны, и, что важно, в разрезе всей Беларуси. Практика обязательно получит продолжение.