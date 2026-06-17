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Кушнаренко рассказал о подготовке Минской области к XIII Форуму регионов Беларуси и России
О ходе подготовки Минской области к XIII Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет 25-26 июня, по итогам доклада главе государства рассказал председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, сообщает БЕЛТА.
"Глава государства держит тему подготовки к XIII Форуму регионов Беларуси и России на личном контроле. Минская область к проведению этого значимого события готова. Мы для себя поставили цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности региона в культуре, образовании, здравоохранении, а также в экономике. Последняя - основная тема форума, а также фундамент выстраивания взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы задействуем все свои возможности, передовые площадки Смолевичского, Минского, Борисовского, Несвижского, Дзержинского районов, Жодино, для того чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события", - подчеркнул Алексей Кушнаренко.
Председатель Миноблисполкома указал на то, что подготовка проходит в тесном взаимодействии с Советом Республики, учитывается опыт проведения предыдущих форумов. "Уверен, что данное мероприятие станет очередным шагом в развитии как наших стран отдельно, так и союзного государства в целом", - резюмировал глава региона.