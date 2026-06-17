Кушнаренко рассказал о подготовке Минской области к XIII Форуму регионов Беларуси и России

"Глава государства держит тему подготовки к XIII Форуму регионов Беларуси и России на личном контроле. Минская область к проведению этого значимого события готова. Мы для себя поставили цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности региона в культуре, образовании, здравоохранении, а также в экономике. Последняя - основная тема форума, а также фундамент выстраивания взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы задействуем все свои возможности, передовые площадки Смолевичского, Минского, Борисовского, Несвижского, Дзержинского районов, Жодино, для того чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события", - подчеркнул Алексей Кушнаренко.