Мстиславль - место для жизни, где встречаются история и современность

Создание комфортных условий для жизни как в городе, так и на селе - государственный приоритет. Все необходимое должно быть на месте: медуслуги, магазины, школы и детские сады.

Немало инициатив поступает и от самих жителей: часто они активно принимают участие в благоустройстве своей малой родины, а еще бережно хранят историю, строят планы на будущее.

"Город Мстиславль - райцентр на востоке Беларуси, моя малая родина, куда я вернулась после учебы в Могилевском государственном университете им. А. А. Кулешова в статусе молодого специалиста. Я люблю свой город за его богатую и яркую историю", - рассказала учитель истории гимназии в Мстиславе Александра Скугарева.

В 2025 году Мстиславлю исполнилось 890 лет. Визитной карточкой города является памятник Петру Мстиславцу, белорусскому первопечатнику, самому знаменитому соотечественнику. Монумент находится на центральной площади города.

Мстиславль завоевал статус туристической Мекки не случайно - считается, что именно в Замковой горе и был в свое время заложен город. Со временем это место стало площадкой для "Рыцарского феста" - праздника средневековой культуры и музыки. Фестиваль, который знаменит не только на территории Беларуси, но и за пределами нашей страны. Ежегодно ристалище и самобытные мастера привлекают сюда участников и гостей этого праздника.

Историки и археологи именно на Замковой горе во время раскопок обнаружили части мощенных бревнами улиц. Так появилась экспозиция сначала под открытым небом, но затем ее скрыли от непогоды, чтобы посетителям и любителям истории было удобнее.

Еще одна историко-культурная ценность города - это Пустынский Свято-Успенский мужской монастырь, основанный еще в XIV веке. Однако работы по его восстановлению начались только в 2000 годах. Примерно те же древние времена на одной из древних стен возникло нерукотворное изображение Иисуса Христа.

Город развивается и растет, его инфраструктура наполняется важными, необходимыми для жизни объектами. Так, благодаря Президентскому спортивному клубу в Мстиславле были открыты 2 силовые площадки для занятий спортом на свежем воздухе. В городе работает несколько учреждений образования - четыре детских сада, школа и гимназия.

Гимназия города Мстиславля уже много лет является площадкой для реализации Целей устойчивого развития. На уроках неоднократно используется мультимедийное и интерактивное средство обучения.

Укрепляется и социальная сфера - больница и ее оснащение соответствуют всем необходимым требованиям для оказания первичной медицинской помощи. После капитального ремонта здесь функционирует поликлиника и детское отделение. Всего на обслуживание больницы свыше 17 тыс. местных жителей.

Промышленность тоже не стоит на месте. Например, с молочной продукцией, произведенной в Мстиславле, потребитель знаком не только на территории Беларуси. Ежедневно в переработке свыше 400 т белого золота обеспечен отечественный рынок и экспорт.

