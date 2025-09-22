3.64 BYN
Обновление гимназии, преображение улиц - как в Чашниках готовятся к областным "Дожинкам"
9 млн. 15 тыс. т зерна вместе с рапсом намолотили белорусские аграрии. На счету Минской области - 2,261 млн, у Гродненской - 1,745 млн, Гомельской - 1,052 млн, Могилевской - 1,266 млн, Брестской - 1,687 млн. Витебская область слегка перешагнула миллионный рубеж - 1 млн 4 тыс. т.
Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 99 % площадей. Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,2 ц/га. Госзаказ по поставке продовольственного зерна выполнен на 96 %.
Лидеры уборочной Витебской области уже совсем скоро соберутся на областных "Дожинках". В этом году праздник тружеников села принимает город Чашники. Райцентр заметно преобразился: улицы, дворы, жилые дома и социальные объекты стали привлекательнее.
Преображение города находится на завершающем этапе. Обновления затронули около 100 объектов. Все сделано для того, чтобы жизнь людей здесь стала комфортнее.
Фасад Чашникской районной гимназии обновили. Открытие уже состоялось, чтобы дети смогли пойти в школу, как и полагается, 1 сентября. К новому учебному году гимназия преобразилась до неузнаваемости. Оценили и школьники, и педагоги.
Вероника Колесень, учитель английского языка Чашникской гимназии:
"Мы благодарны и очень рады работать в обновленной гимназии среди нового оборудования, новой мебели, которая повышает мотивацию учащихся и создает рабочую атмосферу".
Светлана Лизука, директор Чашникской гимназии:
"Обновлен фасад здания, прошли капитальный ремонт классы, столовая, спортивный зал, лестничные марши. Все сделано очень красиво и достойно".
К переезду готовятся сотрудники расчетно-кассового центра. Теперь услуги по подключению энергоснабжения, расчета за электричество местные жители будут получать в новом здании. Приятный бонус - локация для детей, чтобы ожидание взрослых не было утомительным.
Владимир Савров, начальник Полоцкого отделения филиала "Энергосбыт" РУП "Витебскэнерго":
"В этом здании будут также с нами находиться работники Госэнергогазнадзора, которые сразу смогут проконсультировать нашего абонента по вопросам подключения и допуска".
Пока аграрии работали в полях, не теряли времени и строительные бригады. К "Дожинкам" в райцентре добавили сочных красок. Местные жители также помогали в благоустройстве, ведь это их малая родина, которую они хотят видеть цветущей.
Дмитрий Станкевич, председатель Чашникского райисполкома:
"Мероприятие серьезное. Хотелось сделать все достойно, поэтому работы начинались еще с весны. Очень много делалось".
Модернизация затронула жилфонд, дороги, социальные объекты. В Новолукомльской районной больнице установили аппарат КТ. Теперь у жителей Чашникского района отпадет необходимость ездить на обследования в райцентры по соседству.
Уже совсем скоро в обновленный райцентр съедутся тысячи гостей областных "Дожинок". Праздник хлеборобов всегда проходит с особым колоритом.