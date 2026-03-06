Весеннее настроение в каждом букете: в Витебске развернулись цветочные ярмарки к 8 Марта

Во всех регионах Беларуси разворачиваются мобильные цветочные ярмарки. Ассортимент на любой вкус и кошелек. Флористы готовы предложить и лаконичные весенние композиции, и эксклюзивные букеты.

Весеннее настроение уже царит на улицах Витебска. По всему городу развернулись десятки торговых локаций. Например, в центре торговые павильоны установлены недалеко от знаменитой скульптуры "Цветочница".

Буйство красок и сладкий аромат: пройти мимо цветочных рядов и не задержаться сложно. Локации разместились на самых оживленных улицах областного центра. Кто-то только любуется красотой, но многие уже выбрали подарки для своих мам, бабушек, сестер, не дожидаясь праздника.

"Выбирал цветы для мамы, давно ее не видел - приехал из России. Мама любит красные цветы, а тюльпаны - это весенние цветы, поэтому их выбрал", - поделился мужчина.

"Я выбирал эти цветы для одноклассниц. Так как скоро 8 Марта, надо поздравить. Мои одноклассницы очень красивые, а красивым девочкам - красивые цветы", - отметил школьник.

"Муж отдыхает в санатории. Сказал купить себе шикарные цветы. Я купила желтые - это мой любимый цвет, поэтому я выбрала шикарные мимозы", - поделилась женщина.

Мимозы, розы, гиацинты прекрасны, но хит продаж - трогательные тюльпаны. Вариаций множество - есть разные оттенки. Определиться с выбором и стильно упаковать цветы помогут опытные флористы. Они же расскажут, как продлить жизнь свежему букету, чтобы весенний праздник задержался подольше.

"Тюльпан нас самом деле довольно живучий цветок и при правильном уходе прослужит очень долго, продержит свой вид. Поэтому нужны холодная вода, ровненький срез (где-то сантиметр) и избегать попадания солнечных лучей", - рассказала флорист Анна Добродей.