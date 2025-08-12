За 2024 год санатории Минской области посетили жители из 57 стран

За 2024 год жители из 57 стран посетили в санатории Минской области, сообщила начальник представительства Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ирина Евсеева, пишет БЕЛТА.

Заявление было сделано на заседании рабочей группы по развитию лечебно-оздоровительного туризма Межведомственного совета по туризму при Совете Министров, которое прошло на базе санатория "Юность" Управления делами Президента Республики Беларусь.

По словам Ирины Евсеевой, количество иностранных граждан ежегодно возрастает. Иностранных отдыхающих привлекает довольно высокий уровень качества медицинского обслуживания, заботливое отношение персонала, отсутствие языкового барьера для русскоговорящих туристов, относительно доступная стоимость оказываемых услуг.

"В 2024 году услугами воспользовались жители 57 стран. Страны экспорта услуг - Россия, Латвия, Литва, Азербайджан, Эстония, Германия, Казахстан, Израиль и др.", - отметила Ирина Евсеева.

В сравнении с показателями предыдущих лет, обратила внимание начальник представительства, наблюдается увеличение потока иностранных граждан.

Лидирующие позиции по привлечению иностранных граждан в процентном соотношении к общей заполняемости санаторных организаций занимают санатории "Юность", "Белорусочка", "Приозерный", "Криница", "Приморский", "Веста", "Сосновый бор".