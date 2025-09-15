Ревенко: За учениями "Запад-2025" наблюдают 23 государства, трое из них - представители НАТО

Учения "Запад-2025", из-за якобы которых Польша закрыла границу, являются беспрецедентно открытыми, и мы не несем никому угрозы. Об этом сегодня заявил помощник министра обороны Беларуси во время практического этапа маневров.





Валерий Ревенко отметил, что еще в прошлом году все 56 государств ОБСЕ были уведомлены о проведении самой крупной военной активности на территории нашей страны. Кроме того, в апреле 2025 года был переработан замысел учения. Вдвое сокращено участие и численность личного состава и техники. А все маневры перенесли вглубь Беларуси.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:

"На данном учении сегодня присутствуют представители порядка 23 государств. Из них три представителя государств - членов НАТО, 17 представителей военно-дипломатического корпуса, представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ, который прибыл с личного разрешения генерального секретаря ОБСЕ. Данному представителю мы предоставили возможность посетить все воинские подразделения, принимающие участие в данном учении, все полигоны, а также провести беседу с военнослужащими как Республики Беларусь, так и Российской Федерации".