17 октября состоится матч ХК "Динамо-Минск" против "Нефтехимика"

На "Минск-Арене" вечером 17 октября ожидается аншлаг, ведь матчи минского "Динамо" продолжают вызывать повышенный ажиотаж. В гости к флагманскому белорусскому клубу пожалует нижнекамский "Нефтехимик", который располагается в середине турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

Накануне в столице был открыт новенький экипировочный хоккейный магазин. Руководство и тренерский штаб минского "Динамо", а также ряд игроков - капитан Андрей Стась и форвард Виталий Пинчук - с удовольствием посетили теплое мероприятие.

Андрей Стась, капитан ХК "Динамо-Минск":

"Знаете, если честно, я очень рад, что у нас появляются такие магазины. В моем детстве ничего подобного не было, даже близко. Если вдруг что-то забыл дома, теперь можно быстро зайти и докупить необходимое, чтобы не пропустить тренировку. Это очень удобно".

Событий в дни, когда минчане проводят домашние матчи, всегда хватает. Но главное - начало этой краткосрочной серии в рамках регулярного чемпионата КХЛ получилось невероятно ярким.

Фейерверк из шайб минчане устроили на славу: 7 точных бросков с тремя дублями у Станислава Галиева, Сэма Энаса и Сергея Кузнецова и еще одной шайбой Кристиана Хенкеля. Со счетом 7:1 был разбит один из лидеров Западной конференции - нижегородское "Торпедо".

Сергей Кузнецов, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Соперник отлично действовал в атаке, доставлял нам немало проблем. Было много опасных моментов у наших ворот. Нам нужно прибавлять по всем компонентам. Мы это видим, тренеры видят - все понимают, что можем играть лучше, более сконцентрированно".