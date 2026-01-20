21 января в Минске стартовали соревнования по биатлону "Снежный снайпер - 2026" среди школьников

Самых быстрых и точных "Снежных снайперов" определяют в Минске. Во всех районах стартовали соревнования по биатлону среди детей и подростков. Основная задача первого этапа - определить дружины по трем возрастным группам для участия в городских стартах. После будет сформирована команда для финала.

Участие принимают все учреждения образования Минска. Соревнуются как юноши, так и девушки в трех возрастных группах.

На лыжной трассе в Веснянке 21 января на старт вышли представители центрального района. Почти 200 школьников боролись за победу в первом этапе. В спортивную программу входят спринтерская гонка и эстафета.

"Наши учащиеся тренируются в спортивной секции по лыжным гонкам физкультурно-спортивного центра Центрального района. На уроках физкультуры мы тоже преподаем определенные упражнения, вырабатываем навыки, умения, которые потом помогают нашим детям в достижении высоких результатов", - отметил учитель физической культуры гимназии № 16 г. Минска Андрей Мороз.

Сергей Пчелинцев, главный судья соревнований "Снежный снайпер - 2026":

"Дистанция для младшего возраста 1800 м, для среднего возраста 2400 м и для старшего 3 км. Трасса не меняется, из года в год мы проводим соревнования на этой трассе, по этим же кругам. Результаты с каждым годом все лучше и лучше, потому что родители приходят вечерами, в 8-9 вечера и катаются с детьми".