21 января в Минске стартовали соревнования по биатлону "Снежный снайпер - 2026" среди школьников
Самых быстрых и точных "Снежных снайперов" определяют в Минске. Во всех районах стартовали соревнования по биатлону среди детей и подростков. Основная задача первого этапа - определить дружины по трем возрастным группам для участия в городских стартах. После будет сформирована команда для финала.
Участие принимают все учреждения образования Минска. Соревнуются как юноши, так и девушки в трех возрастных группах.
На лыжной трассе в Веснянке 21 января на старт вышли представители центрального района. Почти 200 школьников боролись за победу в первом этапе. В спортивную программу входят спринтерская гонка и эстафета.
"Наши учащиеся тренируются в спортивной секции по лыжным гонкам физкультурно-спортивного центра Центрального района. На уроках физкультуры мы тоже преподаем определенные упражнения, вырабатываем навыки, умения, которые потом помогают нашим детям в достижении высоких результатов", - отметил учитель физической культуры гимназии № 16 г. Минска Андрей Мороз.
Сергей Пчелинцев, главный судья соревнований "Снежный снайпер - 2026":
"Дистанция для младшего возраста 1800 м, для среднего возраста 2400 м и для старшего 3 км. Трасса не меняется, из года в год мы проводим соревнования на этой трассе, по этим же кругам. Результаты с каждым годом все лучше и лучше, потому что родители приходят вечерами, в 8-9 вечера и катаются с детьми".
Победители районного этапа примут участие в городском, который пройдет с 27 по 29 января в Минске на локации лыжной трассы в Веснянке. А уже финал спортивных соревнований запланирован на середину февраля в спорткомплексе "Раубичи".