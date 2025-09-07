7 сентября состоялось закрытие первого сезона проекта "Спорт для всех"

7 сентября масштабный проект "Спорт для всех" подвел яркие итоги своего дебютного летнего сезона. Инициатива Президентского спортивного клуба начала свою деятельность с июня 2025 года.

За это время на площадках Минска прошло свыше 200 бесплатных спортивных занятий - от зумбы и фитнеса до шахмат и дартса.

Проект привлек к занятиям спортом более 20 тыс. человек. У олимпийского стадиона "Динамо" состоялось закрытие первого сезона.

Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:

"Свое 20-летие клуб отмечает своеобразно - он подарил Минску много спорта и здорового образа жизни. Вначале мы переживали, что проект может не зайти людям, но потом мы посмотрели на ажиотаж и на то, как много людей присоединилось к этому движению, и мы решили реализовывать этот проект и в следующем, 2026 году".

Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба