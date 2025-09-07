3.70 BYN
7 сентября состоялось закрытие первого сезона проекта "Спорт для всех"
7 сентября масштабный проект "Спорт для всех" подвел яркие итоги своего дебютного летнего сезона. Инициатива Президентского спортивного клуба начала свою деятельность с июня 2025 года.
За это время на площадках Минска прошло свыше 200 бесплатных спортивных занятий - от зумбы и фитнеса до шахмат и дартса.
Проект привлек к занятиям спортом более 20 тыс. человек. У олимпийского стадиона "Динамо" состоялось закрытие первого сезона.
Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:
"Свое 20-летие клуб отмечает своеобразно - он подарил Минску много спорта и здорового образа жизни. Вначале мы переживали, что проект может не зайти людям, но потом мы посмотрели на ажиотаж и на то, как много людей присоединилось к этому движению, и мы решили реализовывать этот проект и в следующем, 2026 году".
Кульминацией праздника стал розыгрыш 20 велосипедов от Президентского спортивного клуба. Как подчеркнули организаторы, проект не планирует останавливаться, будет только расти и покорять все больше людей любовью к спорту.