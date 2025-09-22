Анастасия Зудилова стала бронзовым призером ЧМ на дистанции 100 м брассом

Белорусская спортсменка Анастасия Зудилова оказалась среди призеров чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями, который проходит в Сингапуре, пишет БЕЛТА.

22 сентября белоруска приняла участие в финале на дистанции 100 м брассом в классе SB13 (для атлетов с нарушениями зрения). Зудилова коснулась бортика третьей с результатом 1 мин. 19,23 сек., в борьбе за бронзу Анастасия на четыре сотые секунды опередила испанку Мариан Поло Лопес. Чемпионкой мира стала американка Оливия Чемберс, второе место заняла Рошин Ни Риин из Ирландии.

В решающем заплыве в этом же виде программы у парней белорус Евгений Коваленок финишировал пятым. Также 22 августа состоялся финал на стометровке баттерфляем в классе S12, где наш Дмитрий Солей стал обладателем серебра. Белорус показал время 57,87 сек. и всего 0,03 сек. уступил победителю Килиану Порталю из Франции. Третьим стал выступающий за Азербайджан брат Дмитрия Роман Солей.

Таким образом, после двух дней чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями в активе нашей команды три медали (0-2-1). Ранее серебряным призером на дистанции 100 м на спине в классе S12 стал Максим Вашкевич.