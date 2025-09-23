3.63 BYN
Антон и Динара Смольские выиграли спринтерские гонки чемпионата Беларуси
Автор:Редакция news.by
Большой биатлон вернулся в Раубичи золотым дублем Смольских. Динара и Антон триумфально выиграли спринтерские гонки чемпионата Беларуси.
Лидер женской сборной показала хороший ход по дистанции. Ближайшая преследовательница Анна Сола на финише уступила олимпийской чемпионке Пхенчхана 25 секунд. У мужчин Антон на дистанции в 10 км допустил лишь один промах при стрельбе из положения стоя, но сместить его с лидирующей позиции это не смогло.
Серебро чемпионата страны среди мужчин завоевал Максим Воробей, бронзовая награда оказалась у Дмитрия Лазовского. Первенство Беларуси продолжится 25 сентября масс-стартами.