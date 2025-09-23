Антон Смольский: Конкуренция у мужчин не дает расслабиться ни на секунду

Большой биатлон вернулся в Раубичи золотым дублем семьи Смольских! 23 сентября состоялись первые гонки в рамках Открытого чемпионата Беларуси по летнему биатлону.

Наши атлеты показали силу и характер на дистанции, а также порадовали зрителей яркой борьбой.

В Раубичах было многое впервые. Во-первых, такой серьезный телевизионный продакшн - впервые в истории телеканал "Беларусь 5" организовывает Открытый чемпионат Беларуси по летнему биатлону. Все внимание такому красивому старту большого олимпийского сезона. Биатлон - один из тех видов спорта, за которыми очень серьезно следят наши зрители, болеют, переживают.



Динара у девушек, Антон у мужчин. На пьедестале те, на кого мы всегда рассчитывали и рассчитываем.

У девушек, кроме Динары, на пьедестал попала Анна Соло и Ксения Воробей. У мужчин такого приятного церемониала достигли Максим Воробей, у которого серебро, и Дмитрий Лазовский, у него бронза.

"Конкуренция у мужчин была, есть и будет. И я этому рад, что не дают парню расслабляться ни на секунду, если жаждет победы. Мне нужно работать, дабы держать свой уровень", - заметил чемпион Беларуси по биатлону Антон Смольский.