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Азаренко смогла пробиться в 1/8 финала турнира WTA-500 в Германии

Азаренко смогла пробиться в 1/8 финала турнира WTA-500 в Германии

Теннисистка из Беларуси Виктория Азаренко (является 105-м номером мирового рейтинга) пробилась во второй раунд турнира категории WTA-500 Бад-Хомбурге (Германия). Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов, пишет БЕЛТА.

23 июня в матче 1/16 финала белоруска уверенно переиграла в двух партиях немецкую теннисистку Лауру Зигемунд (103) - 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 15 минут. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Азаренко будет полька Ига Свентек (8). Виктория Азаренко пробилась в основную сетку через квалификацию, одолев в трехсетовых поединках американку Кэти Макналли (213) - 4:6, 6:2, 6:0 и россиянку Веронику Кудерметову (43) - 6:7, 6:3, 6:4.

Соревнования в Бад-Хомбурге завершатся 28 июня.

ГерманиятеннисВиктория Азаренко