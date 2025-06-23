Азаренко смогла пробиться в 1/8 финала турнира WTA-500 в Германии

23 июня в матче 1/16 финала белоруска уверенно переиграла в двух партиях немецкую теннисистку Лауру Зигемунд (103) - 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 15 минут. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Азаренко будет полька Ига Свентек (8). Виктория Азаренко пробилась в основную сетку через квалификацию, одолев в трехсетовых поединках американку Кэти Макналли (213) - 4:6, 6:2, 6:0 и россиянку Веронику Кудерметову (43) - 6:7, 6:3, 6:4.