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Азаренко смогла пробиться в 1/8 финала турнира WTA-500 в Германии
Автор:Редакция news.by
Азаренко смогла пробиться в 1/8 финала турнира WTA-500 в Германииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b619a2a-a0b2-47ea-b2f5-cba31a1d71f9/conversions/afe46817-8e13-4dc7-97a4-8ae59f707ec2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b619a2a-a0b2-47ea-b2f5-cba31a1d71f9/conversions/afe46817-8e13-4dc7-97a4-8ae59f707ec2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b619a2a-a0b2-47ea-b2f5-cba31a1d71f9/conversions/afe46817-8e13-4dc7-97a4-8ae59f707ec2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b619a2a-a0b2-47ea-b2f5-cba31a1d71f9/conversions/afe46817-8e13-4dc7-97a4-8ae59f707ec2-xl-___webp_1920.webp 1920w
Теннисистка из Беларуси Виктория Азаренко (является 105-м номером мирового рейтинга) пробилась во второй раунд турнира категории WTA-500 Бад-Хомбурге (Германия). Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов, пишет БЕЛТА.
23 июня в матче 1/16 финала белоруска уверенно переиграла в двух партиях немецкую теннисистку Лауру Зигемунд (103) - 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 15 минут. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Азаренко будет полька Ига Свентек (8). Виктория Азаренко пробилась в основную сетку через квалификацию, одолев в трехсетовых поединках американку Кэти Макналли (213) - 4:6, 6:2, 6:0 и россиянку Веронику Кудерметову (43) - 6:7, 6:3, 6:4.
Соревнования в Бад-Хомбурге завершатся 28 июня.