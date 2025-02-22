Белорус Антон Смольский добыл четвертое золото Кубка сильнейших в масс-старте

Белорус Антон Смольский стал победителем заключительной гонки на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону в "Раубичах", сообщает БЕЛТА.

В масс-старте на 15 километров выступили 30 лучших биатлонистов по итогам предыдущих гонок на Кубке сильнейших. После двух рубежей из положения лежа в лидирующей группе шли семь человек, но по итогам первой стойки во главе гонки остались только двое - наши Антон Смольский и Степан Данилов. На четвертом круге Смольский оторвался от соотечественника и пришел на последнюю стрельбу с запасом в полминуты. Белорус позволил себе допустить один промах и сохранил первую строчку на заключительном отрезке дистанции.

На второе и третье места после финального огневого рубежа претендовали четверо спортсменов, в том числе наш Дмитрий Лазовский. Судьба медалей решилась на финишной прямой - Лазовский вырвал серебро, на две десятые секунды опередив россиянина Карима Халили. Дмитрий впервые попал на подиум главного старта сезона, занять призовое место ему не помешали даже три штрафных круга. Степан Данилов в итоге стал 13-м, Максим Воробей расположился следом, Никита Лобастов - 17-й, Павел Белько - 18-й, Иван Тулатин - 22-й, Илья Авсеенко - 23-й.