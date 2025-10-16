Белорус Артем Стрибук стал серебряным призером юношеского чемпионата мира по шахматам

Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53adc8e1-faef-4ba0-a9b7-5c022aa32d46/conversions/29396d75-adea-4e40-a399-c87c6d5548aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53adc8e1-faef-4ba0-a9b7-5c022aa32d46/conversions/29396d75-adea-4e40-a399-c87c6d5548aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53adc8e1-faef-4ba0-a9b7-5c022aa32d46/conversions/29396d75-adea-4e40-a399-c87c6d5548aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53adc8e1-faef-4ba0-a9b7-5c022aa32d46/conversions/29396d75-adea-4e40-a399-c87c6d5548aa-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

Белорусский шахматист Артем Стрибук стал призером чемпионата мира среди юношей и девушек, который проходил в албанском Дурресе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Наш шахматист завоевал серебряную медаль в категории до 18 лет. В одиннадцати турах Стрибук одержал шесть побед и свел пять партий к ничьей. Артем вместе с еще тремя участниками набрал 8,5 балла и по дополнительным показателям занял второе место среди 119 юношей, уступив только представителю Индонезии.