Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Белорус Артем Стрибук стал серебряным призером юношеского чемпионата мира по шахматам

Белорус Артем Стрибук стал серебряным призером юношеского чемпионата мира по шахматам
Фото pexels.com

Белорусский шахматист Артем Стрибук стал призером чемпионата мира среди юношей и девушек, который проходил в албанском Дурресе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Наш шахматист завоевал серебряную медаль в категории до 18 лет. В одиннадцати турах Стрибук одержал шесть побед и свел пять партий к ничьей. Артем вместе с еще тремя участниками набрал 8,5 балла и по дополнительным показателям занял второе место среди 119 юношей, уступив только представителю Индонезии.

В топ-10 в своих возрастных группах также вошли три белоруски: Юлия Леонова стала седьмой среди девушек до 18 лет, Маргарита Бендик показала пятый результат среди девушек до 16 лет, в этой же категории Вероника Абрамкина замкнула десятку. Всего на планетарном форуме в Албании нашу команду представили 11 шахматистов.

Разделы:

Спорт

Теги:

Албания