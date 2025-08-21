3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Белоруска Данилюк завоевала бронзу в скретче на юниорском ЧМ по велоспорту
Автор:Редакция news.by
Победные новости пришли из Нидерландов, которые в эти дни принимают юниорский чемпионат мира по велоспорту на треке.
В стартовый день первенства наша Яна Данилюк открыла счет медалям в белорусской копилке. Спортсменка из Брестской области выиграла бронзу в скретче, уступив лишь представительницам Америки и Бельгии. Таким образом, велогонщица улучшила свой же результат в данной дисциплине, ведь на недавно прошедшем чемпионате Европы она была лишь пятой.
Планетарный форум в Нидерландах продолжится и 21 августа. Всего за пять соревновательных дней будут разыграны медали в 11 видах программы.
Яна Данилюк / Фото Минспорта