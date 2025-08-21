Белоруска Данилюк завоевала бронзу в скретче на юниорском ЧМ по велоспорту

Победные новости пришли из Нидерландов, которые в эти дни принимают юниорский чемпионат мира по велоспорту на треке.

В стартовый день первенства наша Яна Данилюк открыла счет медалям в белорусской копилке. Спортсменка из Брестской области выиграла бронзу в скретче, уступив лишь представительницам Америки и Бельгии. Таким образом, велогонщица улучшила свой же результат в данной дисциплине, ведь на недавно прошедшем чемпионате Европы она была лишь пятой.